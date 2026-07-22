阿通社迪拜2026年7月22日电 迪拜国际商会是迪拜商会旗下运营的三大商会之一。该商会在安哥拉首都罗安达新设代表处，以推动迪拜与安哥拉贸易和投资发展。

此举是迪拜国际商会为迪拜企业与非洲重点市场同行开拓合作新机遇所作努力的一部分。罗安达代表处是迪拜国际商会在非洲大陆设立的第8个代表处。

代表处在启动仪式上揭牌。阿联酋驻安哥拉共和国大使萨利姆·阿里·沙姆西、安哥拉官员和商界领袖出席仪式。

迪拜商会国际关系执行副总裁萨利姆·沙姆西表示，在罗安达设立代表处体现了商会致力于加强经济关系，并为两地商界开辟新的合作渠道。

他说：“我们期待发掘新的贸易和投资机遇，并加强双边伙伴关系。这些努力将有助于促进双边贸易和投资流动增长，同时巩固迪拜作为全球商业中心和开拓高潜力市场重要基地的地位。”

代表处揭牌正值双边贸易关系显著增长之际。2025年，迪拜与安哥拉之间的非石油贸易额达到116亿迪拉姆，较2024年增长47.5%。

截至2026年3月底，共有87家安哥拉企业注册成为迪拜商会的活跃会员。

迪拜国际商会驻罗安达代表处将与安哥拉商界密切合作，加强与公共和私营部门主要利益相关方的关系，同时展示迪拜作为全球商业目的地的竞争优势。代表处还将提供有价值的市场信息，帮助安哥拉企业在迪拜开展业务，并以迪拜为平台拓展国际市场。

此外，代表处将为寻求拓展安哥拉市场的迪拜企业提供支持，包括提供专业市场洞察、发掘具有潜力的贸易和投资机遇，以及帮助企业对接可靠的当地合作伙伴，从而确保顺利进入市场并促进可持续增长。

罗安达代表处的设立是“迪拜全球”倡议的一部分。该倡议旨在到2030年在世界各地设立50个代表处。

该倡议旨在通过吸引企业和外国直接投资进入迪拜，同时支持本地企业拓展全球30个重点市场，巩固迪拜作为全球领先商业中心的地位。