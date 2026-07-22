阿联酋民航总局：阿联酋国家航空器登记量首次突破1000架

阿通社阿布扎比2026年7月22日电 阿联酋民航总局宣布，第1001架航空器已在阿联酋国家航空器登记册完成登记。这是该登记册登记的航空器数量首次突破1000架。

阿联酋国家航空公司的机队共有554架航空器，占阿联酋国家航空器登记册所登记航空器总数的55%以上。这体现了阿联酋航空运输业的实力，以及国家航空公司在连接阿联酋与全球各地市场方面发挥的关键作用。

阿联酋民航总局局长赛义夫·穆罕默德·苏维迪表示：“登记航空器数量突破1000架这一里程碑，是阿联酋取得的一项重要成就，体现了本国民航业持续增长，以及全球航空公司、航空器所有者和运营商对本国监管框架的信心。”

他说：“这也证明，阿联酋旨在营造有利环境、支持可持续增长、创新和全球竞争力的长期愿景取得了成功。”

他表示，国家航空器登记册的发展与阿联酋民航业的显著发展同步。在阿联酋英明领导层愿景的指引下，阿联酋民航总局继续投资完善法律和监管框架，并发展符合行业快速增长和未来需求的智能服务，以巩固阿联酋在全球航空业中的地位。

阿联酋民航总局航空安全事务部门助理局长阿基勒·扎鲁尼工程师表示：“这一里程碑体现了阿联酋航空器登记体系的成熟度、效率和国际公信力。该体系完全按照国际标准运行，提供便捷、透明和可靠的服务，满足航空器所有者和运营商不断变化的需求。”

他补充说：“阿联酋民航总局继续通过智能数字化转型、持续完善监管制度以及实施基于风险的监管，提升航空器登记服务。这些努力确保国家航空器登记册与航空业的持续增长保持同步，同时维持最高水平的航空安全、卓越运营和监管合规。”

在航空器登记数量持续增长的同时，阿联酋民航总局还通过更新法律法规、简化程序、扩大数字服务，以及实施“政府为企业服务”计划、“零官僚主义”计划和其他战略倡议，持续完善航空业监管环境。