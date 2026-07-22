阿通社加沙2026年7月23日电 “勇敢骑士3”行动与国际组织和联合国机构合作，在加沙地带启动了一项旨在防治啮齿动物和昆虫的环境与公共卫生项目。这是该行动为降低卫生和环境风险，并在加沙地带当前人道主义局势下加强公共卫生措施所作持续努力的一部分。

“勇敢骑士3”行动全额承担该项目所需一切物资和用品的费用。项目旨在采用安全有效的方法，在流离失所者营地和人口稠密地区开展现场防治行动，以降低疫情风险、遏制疾病传播，并在当前人道主义条件下为居民营造更加健康的环境。

该倡议在一场新闻发布会上宣布，多名联合国和地方代表出席。其中包括：联合国开发计划署加沙办事处主任亚历山德罗·马拉基；联合国巴勒斯坦被占领土人道主义事务副协调员苏珊娜·特卡莱茨等。

特卡莱茨赞扬了阿联酋的人道主义努力，并对“勇敢骑士3”行动作为战略合作伙伴，在支持各领域救援干预行动以及协调向最需要帮助者提供援助方面发挥的关键作用表示赞赏。

在此背景下，加沙市政联盟负责人叶海亚·萨拉杰博士强调，该项目适时启动，对于应对因垃圾和瓦砾不断堆积而日益严峻的卫生和环境挑战具有重要意义。这些挑战对儿童、妇女和老年人等弱势群体构成直接威胁。

该项目是“勇敢骑士3”行动在加沙地带实施的一系列人道主义倡议的一部分，涵盖卫生、水、环境、粮食和住所等领域。

该项目旨在加强人道主义应对、改善卫生和环境状况，并帮助减轻民众苦难。