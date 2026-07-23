阿通社阿布扎比2026年7月23日电 阿布扎比第一银行2026年上半年业绩表现强劲。2026年上半年，该行净利润同比增长1%，达到107.3亿迪拉姆；有形股本回报率录得18.5%，持续显著高于集团的中期指引水平。

集团营业收入同比增长7%，达到195亿迪拉姆；税前利润同比增长3%，达到132亿迪拉姆。

集团各业务板块均实现增长。净利息收入同比增长14%，达到114.8亿迪拉姆，主要得益于业务量增加和息差改善。非利息收入保持稳健，为80.2亿迪拉姆，占集团2026年上半年营业收入的41%。

2026年第二季度，税前利润环比增长16%、同比增长6%，达到70.8亿迪拉姆。与此同时，营业利润环比增长11%，超过80亿迪拉姆，进一步彰显阿布扎比第一银行多元化盈利引擎的实力。

强劲的信贷投放和持续的存款流入推动期内资产负债表规模增长。截至2026年6月底，总资产较年初增长2%，达到1.41万亿迪拉姆。

贷款和垫款净额较年初增长7%，达到6610亿迪拉姆，主要得益于各行业贷款投放全面增长；客户存款较年初增长1%，达到8530亿迪拉姆。

期内，穆迪、惠誉和标普再次确认集团的AA-级或同等信用评级，评级展望均为稳定，进一步彰显了阿布扎比第一银行的财务实力。

阿布扎比第一银行集团首席执行官哈娜·鲁斯塔马尼表示，阿布扎比第一银行2026年上半年的业绩体现了我们业务的规模和多元化，以及我们通过持续推进战略实施取得强劲回报的能力。这些业绩也反映了我们客户基础的实力，以及我们在本土市场和国际网络中建立的互信关系。

阿布扎比第一银行集团首席财务官拉尔斯·克拉默表示，阿布扎比第一银行2026年上半年取得了一系列强劲业绩，第二季度业绩创下历史新高。营业利润超过80亿迪拉姆，环比增长11%、同比增长8%，反映了各业务板块的全面增长势头、利润率提升、投资组合表现增强以及严格的成本管理。我们的多元化盈利引擎继续规模化创造可观回报，并得到稳健基础资产组合质量的支持。期内，我们进一步增加了管理层叠加拨备，体现了我们在不断变化的经营环境中采取的审慎风险管理方针。

在人工智能方面，阿布扎比第一银行继续规模化应用人工智能技术，从结构层面推动可持续增长，提高生产力和效率，并提升客户体验。

集团还通过快速扩充的AI智能体和应用场景库，规模化创造可衡量的商业价值，使关键工作流程的生产力提升逾20%，人工投入减少70%至80%。

截至目前，阿布扎比第一银行已促成3950亿迪拉姆的可持续及转型融资，完成其到2030年实现5000亿迪拉姆目标的79%，体现了该行致力于在整个金融生态系统中产生实质性影响的承诺。