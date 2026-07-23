阿联酋柔道队在约旦举行的阿拉伯锦标赛上将奖牌总数增至11枚

阿通社安曼2026年7月24日电 阿联酋柔道队结束了在约旦首都安曼举行的阿拉伯少年和青年柔道锦标赛的参赛征程，在新增3枚奖牌，即1枚金牌、1枚银牌和1枚铜牌后，将奖牌总数增至11枚。

阿联酋柔道联合会表示，少年队在收官轮参加了青年组资格赛，以获得更多竞技经验。

该联合会指出了多名运动员令人瞩目的表现，其中最突出的是拉希德·涅马托夫，他在击败黎巴嫩冠军法迪·萨基利后，获得81公斤以下级金牌。

在20岁以下年龄组中，青年运动员马苏德·穆罕默德·米斯马里在与叙利亚冠军亚辛·萨利赫的激烈较量中表现出色，获得银牌；后者在最后数秒夺得金牌。与此同时，他的队友阿卜杜勒·拉赫曼·贾尼耶夫获得青年组60公斤以下级铜牌。

该联合会指出，在青年组收官轮比赛中，阿纳斯·亚马希、巴提·艾哈迈德·哈希米和萨格尔·欧泰比等运动员表现强劲，他们在所有场次的比赛中均展现出较高的竞技水平。

值得一提的是，阿联酋柔道队在本届锦标赛参赛伊始便获得8枚奖牌，其中包括3枚金牌、2枚银牌和3枚铜牌。金牌获得者分别为巴提·艾哈迈德·哈希米（60公斤以下级）、萨格尔·巴德尔·欧泰比（66公斤以下级）和优素福·阿瓦德（81公斤以下级）。银牌分别由马纳·扎阿比（50公斤级）和哈姆丹·马兹米（73公斤级）获得；铜牌则分别由马苏德·米斯马里、穆罕默德·马兹米和阿纳斯·亚马希在55公斤级、50公斤级和66公斤级比赛中获得。