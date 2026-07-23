阿通社拉各斯2026年7月23日电 阿提哈德航空与尼日利亚最大航空公司和平航空（Air Peace）签署联运协议，实现双方航线网络互联互通，为阿提哈德航空旅客新增覆盖尼日利亚、西非和中非的20个目的地。

根据协议，阿提哈德航空旅客可凭一张机票，经拉各斯和阿克拉中转，衔接和平航空覆盖广泛的航线网络。

上述目的地包括阿布贾、哈科特港、卡诺、埃努古、贝宁城、奥韦里、瓦里和阿萨巴等尼日利亚主要城市，以及阿比让、达喀尔、班珠尔、弗里敦、蒙罗维亚、科纳克里、巴马科、杜阿拉和利伯维尔等西非和中非地区目的地。

尼日利亚是非洲人口最多的国家，也是非洲最大的经济体之一。自两国于2026年1月签署《全面经济伙伴关系协定》以来，双方经贸往来不断加快，越来越多的尼日利亚人在阿联酋生活和工作。

对阿提哈德航空而言，此次合作将支持其今年4月宣布的非洲扩展，其中包括开通阿布扎比至拉各斯的每日直飞航班。待该航线开通后，旅客可经阿布扎比预订联程行程，并继续搭乘和平航空航班前往尼日利亚及西非各地。

阿提哈德航空首席营收与商务官阿里克·德表示，我们在非洲的战略目标是长期的，而尼日利亚是其中的核心。这项协议将使我们的客人能够使用非洲大陆最广泛的国内和区域网络之一。

和平航空首席商务官诺韦尔·恩加拉表示，和平航空始终致力于为尼日利亚及西非旅客创造更多出行机会。与阿提哈德航空合作，将进一步实现这一目标。在新航线开通后，我们的旅客将可便捷搭乘阿提哈德航空航班前往阿布扎比，同时阿提哈德航空旅客也可通过我们的航线网络前往本地区众多目的地。我们期待迎接来自双方航线网络的旅客。