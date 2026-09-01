智神星一号运载火箭首次发射成功

阿通社酒泉2026年9月1日电 据新华社报道，9月1日10时00分，智神星一号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，运载火箭全程飞行正常，达到试验目的，任务取得圆满成功。

这次任务是智神星一号运载火箭的首次飞行。