代表阿联酋总统，沙赫布特·本·纳哈扬出席莫桑比克马普托国际贸易博览会

阿通社马普托2026年9月1日电 代表阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬出席了在莫桑比克共和国举行的2026年马普托国际贸易博览会开幕式。

阿联酋参加本届展会，体现了其致力于加强与莫桑比克的经济、贸易和投资关系，并探索两国工商界之间新的合作机遇。

谢赫沙赫布特在展会开幕式上致辞时强调：“阿联酋与莫桑比克的关系正呈现日益增强的发展势头。下一阶段为深化贸易与投资伙伴关系提供了巨大潜力，并可将其转化为切实项目，为两国创造长期价值。”

访问期间，谢赫沙赫布特会见了莫桑比克总统丹尼尔·弗朗西斯科·查波，并向查波总统转达阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下，以及阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的问候，并转达他们对莫桑比克政府和人民实现更大发展与繁荣的良好祝愿。

查波总统则向阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下，以及阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下转达问候，并祝愿阿联酋领导层、政府和人民取得更大发展与进步。

会见期间，双方讨论了双边关系及加强双边关系的途径，特别是在经济、贸易和投资领域的合作，并探讨了扩大两国私营部门之间伙伴关系的潜力。

在此方面，谢赫沙赫布特强调，阿联酋致力于进一步加强与莫桑比克的伙伴关系，并支持私营部门在开发符合双方共同利益的项目和伙伴关系方面发挥作用。