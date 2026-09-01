阿联酋总统会见伊拉克库尔德地区政府总理，穆罕默德·本·拉希德出席会见

阿通社阿布扎比2026年9月1日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日会见了伊拉克库尔德地区政府总理马斯鲁尔·巴尔扎尼阁下。阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下出席会见。

会见期间，谢赫穆罕默德殿下同马斯鲁尔·巴尔扎尼阁下讨论了阿拉伯联合酋长国与伊拉克共和国之间的长期关系，特别是与库尔德斯坦地区，并讨论了进一步加强合作、造福双方人民的途径。

双方还就一些共同关心的问题交换了意见，并强调了加强中东安全、稳定与持久和平对于该地区所有人民的福祉的重要性。

出席会见的还有：阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿布扎比酋长达夫拉地区代表谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；谢赫赛义夫·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬殿下；谢赫苏鲁尔·本·穆罕默德·阿勒纳哈扬殿下；扎耶德公益基金会主席谢赫纳哈扬·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋副总理兼内政部长谢赫赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬中将殿下；谢赫哈米德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅发展事务及烈士家属副主任谢赫齐亚布·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；谢赫扎耶德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；迪拜民航局主席、迪拜机场集团董事长兼阿联酋航空集团董事长兼首席执行官谢赫艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆殿下；阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下，以及多位谢赫、官员、嘉宾和阿联酋公民。