刚果（金）埃博拉疫情死亡人数超过3000人

阿通社内罗毕2026年9月2日电 刚果民主共和国卫生部门表示，该国埃博拉疫情死亡人数已升至3007人。

此次疫情由罕见的本迪布焦型埃博拉病毒株引发，是有记录以来规模第二大、传播速度第二快的埃博拉疫情。目前尚无获批用于该病毒株的疫苗或治疗方法。