阿提哈德航空因需求异常强劲将哥德堡航线升级为全年运营

阿通社阿布扎比2026年9月2日电 鉴于市场需求强劲，阿提哈德航空将把新近宣布开通的哥德堡航线调整为全年运营。

该航线于三周前宣布时原定为冬季季节性航线，于2026年12月17日至2027年3月21日期间运营。由于开放预订以来需求异常强劲，阿布扎比—哥德堡航线将在冬季运营期结束后继续执飞，成为阿提哈德航空全年航线网络的一部分。

该航线两端市场均展现出强劲需求。瑞典西部旅客已预订前往阿布扎比及海湾地区其他目的地的行程，并可经阿布扎比转往亚洲和印度次大陆。与此同时，来自阿提哈德航空全球航线网络的旅客也积极把握机会，探索瑞典西海岸。

阿提哈德航空首席营收与商务官阿里克·德表示：“航线公布仅三周，市场就告诉我们，我们低估了哥德堡的需求，我们很高兴事实证明我们需要重新评估。如此早期就展现出的强劲需求，让我们有信心在首航尚未起飞之前，就决定将哥德堡航线改为全年运营。”

他说：“瑞典西部一直在等待这条航线，而市场反响来自航线两端。瑞典的一颗璀璨明珠正在被更多人发现，我们很高兴能够成为连接哥德堡与阿布扎比乃至更广泛目的地的航空公司。”

哥德堡是阿提哈德航空2026年开通的第15个新目的地。年内，该航空公司已新增多个欧洲、亚洲和非洲城市目的地。

阿布扎比—哥德堡航线将于2026年12月17日开航，每周运营4班，由空客A321LR飞机执飞。