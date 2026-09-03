油价小幅下跌 布伦特原油报每桶95.20美元

油价小幅下跌 布伦特原油报每桶95.20美元

阿通社世界各国首都2026年9月3日电 3日油价小幅下跌。截至格林尼治时间00时29分，布伦特原油期货下跌43美分，跌幅0.45%，报每桶95.2美元。

美国西得克萨斯中质原油期货下跌24美分，跌幅0.26%，报每桶90.77美元。