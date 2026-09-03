谢里夫·奥拉马：阿联酋采取均衡路径，建设更清洁、更智能、更高效的能源体系

阿通社迪拜2026年9月3日电 在第50届中东能源展期间，能源和基础设施部能源与石油事务副部长谢里夫·奥拉马工程师重点介绍了阿联酋在实现2030年清洁能源目标方面取得的进展，以及建设更加清洁、智能和更具韧性的能源体系的愿景。

奥拉马在题为“阿联酋2030年里程碑：加速清洁能源结构转型”的会议上表示，阿联酋采取均衡务实的能源转型路径，在推进雄心勃勃的气候行动的同时，兼顾能源安全、可负担性、可靠性以及长期经济增长。

他说：“我们面临的问题并不只是如何生产更多能源，而是如何建设一个更加清洁、更加智能、更高效、更具韧性，并能够支撑长期经济增长的能源体系。”

奥拉马指出，能源是工业、科技、交通出行和经济繁荣的重要基础支撑，同时也日益成为提升国家竞争力的重要驱动力。在能源需求不断增长、技术快速变革，特别是人工智能影响力日益扩大的背景下，他强调，有必要建设能够支撑数据中心、电气化、未来交通以及工业扩张的能源体系。

他重点介绍了阿联酋不断扩大的清洁能源布局，其发展得到世界级太阳能项目、巴拉卡核电站、储能、电网基础设施以及新兴技术等领域投资的支持。

他还提到阿联酋全天候可再生能源项目。该项目将太阳能发电与大规模电池储能相结合，以持续提供清洁电力。

他解释说，提高能源效率既是环境优先事项，也是经济优先事项，有助于降低成本、加强能源安全、减轻电网压力、提高工业生产率，并在无需对新增供能能力进行不必要投资的情况下满足不断增长的需求。

奥拉马重点介绍了由阿联酋发起的全球能源效率联盟（GEEA）。该联盟旨在推动全球能源效率议程从承诺阶段迈向实际落实。

该联盟汇聚各国政府、技术供应商、产业界和金融机构，将具体的能效提升机会与将其转化为可衡量、可融资和可规模化项目所需的专业知识、技术及融资对接起来。

他指出，尽管提高能源效率所需的许多技术、解决方案和资金来源已经具备，但仍需加强它们之间的有效衔接。

他说：“技术已经具备，资金已经具备，需求也已经存在。往往缺少的是连接三者的桥梁。”

奥拉马还呼吁加强整个能源生态体系的协作，并强调政府应发挥作用，制定有利于发展的政策和监管框架；私营部门应提供技术和创新；金融机构则应调动解决方案规模化推广所需的资金。

他说：“全球能源转型的下一阶段，不会仅以宣布的目标来衡量，而将以实际落地的项目、实现现代化的系统、降低的需求以及调动的投资来衡量。”

奥拉马重申，阿联酋致力于继续投资清洁能源、提高能源效率、推进基础设施现代化，并与全球利益攸关方携手推动创新。

他最后表示：“能源的未来不会由那些等待变革的人塑造，而将由那些有勇气引领变革的人塑造。”