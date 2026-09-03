人工智能办公室宣布推出面向阿联酋大学生的谷歌Gemini免费订阅计划

阿通社迪拜2026年9月3日电 阿联酋人工智能办公室与谷歌Gemini合作推出“Google AI Plus”计划，为大学生提供为期一年的免费使用权益，使其能够使用Google Gemini以及其他人工智能工具和技术。

此举是阿联酋政府致力于帮助学生掌握现代数字技能和工具的一部分，旨在培养能够有效、负责任地利用人工智能日益增强能力的新一代，从而支持国家能力建设，并提升青年人才应对未来需求的能力。

阿联酋人工智能国务部长奥马尔·苏尔坦·奥拉马强调，阿联酋领导层秉持积极主动的前瞻愿景，在迈向未来的进程中始终将人置于核心位置。这一愿景通过持续投入，帮助新一代掌握知识和技能、获得发展机会，提升其参与发展进程的能力，并巩固阿联酋作为全球前瞻谋划和塑造未来典范的地位。

他表示，下一阶段需要从单纯使用人工智能工具，转向更深入地理解如何在学习和科研中负责任地运用这些工具。

奥拉马指出，为学生提供最新的人工智能模型和工具，并培养其使用这些工具的能力，有助于形成持续学习、探索和创新的文化，使学生能够拓展知识边界、创新解决方案，并增强其参与设计人工智能驱动未来的能力。

“Google AI Plus”计划为学生提供一系列支持学习、科研和内容创作的人工智能工具，包括搭载最新人工智能模型的“Gemini”应用，以及用于整理资料来源和信息、总结学习材料与参考资料和开展研究的相关工具。学生可通过以下链接（goo.gle/studentoffer26-uae）获取该计划。

该计划的权益还包括用于生成图像和视频的人工智能辅助工具，以及“Gemini Notebook”，后者可帮助学生与学术材料和资料来源进行交互、制作摘要，并利用互动音频内容，同时还提供400GB存储空间。

作为人工智能办公室与谷歌合作的一部分，双方还将面向大学生举办一系列线上和线下培训项目，旨在培养学生使用“Gemini”和“Gemini Notebook”的能力，帮助其将这些工具用于学习和科研，同时推广负责任使用人工智能技术的实践。

阿联酋通过与全球科技机构建立合作伙伴关系，持续完善人工智能能力建设的综合生态体系，进一步巩固其作为先进技术开发和应用全球枢纽的地位，同时重点帮助新一代掌握积极参与未来经济所需的工具和技能。

此次计划扩大实施范围，是在去年大学生计划获得踊跃参与的基础上推出的，今年将覆盖阿拉伯世界更多学生。

该计划允许阿联酋境内年满18岁的注册大学生报名，免费享受为期一年的计划权益，但须在2026年12月31日前完成注册。

此次合作是人工智能办公室与谷歌于2024年共同推出的“AI for All”倡议的一部分。该倡议旨在扩大人工智能技术的应用受益范围，培养该领域的基础技能，支持相关研究，并开发服务社会不同群体的解决方案和应用。