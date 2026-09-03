落实阿联酋总统指示 阿联酋救援队启程赴尼泊尔援助洪灾受灾民众

阿通社阿布扎比2026年9月3日电 落实阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示，一支阿联酋救援队已启程前往尼泊尔联邦民主共和国，向洪水和山体滑坡灾害的受灾民众提供紧急人道主义援助。灾害已造成数十人死亡、受伤或失踪，并造成大范围破坏。

派遣该救援队是阿联酋在尼泊尔持续开展救援行动的一部分。

根据阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示，阿联酋拨款1000万美元援助受灾民众，并派出两架援助飞机。第一架飞机运载83吨食品和各种安置物资，第二架飞机运载45吨救援物资，包括基本食品、生活必需品和发电机。

救援队包括一支专业队伍，其成员来自联合行动司令部、迪拜警察搜救队和阿联酋国际援助署。队伍中包括灾害救援、医疗后送和急救领域的专家，旨在加强受灾地区的人道主义救援响应，为伤员提供紧急医疗援助，并与尼泊尔有关部门协调支持搜救行动。

这笔1000万美元拨款是阿联酋支持灾后早期恢复与稳定工作的一部分，旨在当前困难情况下，向各年龄段民众提供生活必需品和基本物资。

阿联酋国际援助署正与阿联酋驻加德满都大使馆合作，同当地有关部门及相关国际组织协调救援工作，确保援助惠及包括男性、女性和儿童在内的所有受灾群体，并加强受灾地区救援行动的协调。

尼泊尔是2026年阿联酋持续开展的人道主义行动的多个受益国之一。这些行动覆盖4大洲的16个国家，再次彰显阿联酋一贯的人道主义方针及其援助受灾民众的坚定承诺。

这些努力体现了阿联酋在全球紧急人道主义响应领域发挥的引领作用。这一作用源于阿联酋加强国际团结、合作与人道主义行动的承诺和积极贡献，以及在危机和灾害发生时向各国民众提供支持的坚定立场。