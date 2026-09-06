阿联酋搜救队在尼泊尔洪灾区展开现场行动

阿通社加德满都2026年9月7日电 阿联酋搜救队已在尼泊尔联邦民主共和国拉苏瓦地区展开现场行动。这是阿联酋人道主义努力的一部分，旨在支持尼泊尔当局开展搜救行动，并应对席卷该国的毁灭性洪灾所造成的后果。

搜救队正与尼泊尔有关当局进行直接协调，将搜救力量部署至拉苏瓦地区的受灾地点。搜救队利用先进设备和技术开展搜索及实地勘测行动，并使用无人机进行航空摄影和勘测，以及绘制三维地图。这些能力有助于进入受灾地区并确定搜索地点。

阿联酋救援行动负责人哈穆德·阿法里表示，阿联酋团队开始执行任务，体现了阿联酋致力于利用自身能力和专业经验，为尼泊尔受灾民众提供支持，同时与当地有关当局和专业团队并肩开展工作。

他补充说：“我们正与尼泊尔当局协调，将搜救力量调往需求最迫切的地区，同时利用团队配备的先进技术，为搜索行动和搜寻失踪人员的工作提供支持并加快相关进程。”

自开始现场行动以来，阿联酋搜救队在克服障碍以及持续为各受灾地区提供救援支持方面发挥了关键作用。尽管难以抵达部分地区和村庄，且当地关键基础设施和基本生活必需品遭洪水和山体滑坡破坏，这项人道主义工作仍在继续。

在开展上述工作的同时，阿联酋继续向受灾民众提供人道主义和救济援助。这一综合应对行动体现了阿联酋长期以来在危机和灾害期间支持有关国家及其人民的一贯方针。