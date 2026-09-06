阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、约旦、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其和埃及外交部长联合声明

阿通社阿布扎比2026年9月6日电 阿联酋、沙特阿拉伯王国、卡塔尔、约旦、印度尼西亚、巴基斯坦、土耳其和埃及外交部长强烈谴责以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔和以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨发表的有关将巴勒斯坦人民驱离加沙地带的言论，其中包括有关制定旨在强行将巴勒斯坦人驱逐出其土地的计划和机制的提议。

此类煽动性言论和提议公然违反包括国际人道法在内的国际法原则，并对巴勒斯坦人民合法且不可剥夺的权利构成直接威胁。

各国外长重申，无论以何种借口或理由，也无论是在巴勒斯坦被占领土境内还是境外，他们都明确反对并谴责任何旨在迫使巴勒斯坦人民流离失所的企图或计划。

各国外长警告，不应将强迫迁移的呼吁转化为公开宣布的政策，或转化为旨在将巴勒斯坦人驱逐出其土地的具体措施，否则将造成严重后果。此类行动是对旨在实现和平的国际努力的直接挑战，尤其是美国总统唐纳德·特朗普提出的《结束加沙冲突全面计划》。该计划明确反对强迫迁移。此类行动还可能严重损害地区稳定前景。

各国外长强调，加沙地带是巴勒斯坦被占领土不可分割的一部分，并指出，必须维护加沙地带和约旦河西岸，包括东耶路撒冷在内的巴勒斯坦领土统一。

各国外长重申，实现公正持久和平的唯一途径是落实两国方案，即依据相关国际合法性决议，以1967年6月4日边界为基础，建立以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国。

各国外长还呼吁国际社会，特别是联合国安全理事会承担责任，坚决应对任何企图在巴勒斯坦被占领土强加新的人口或地理现实的行为，并确保国际法规则得到尊重。

各国外长重申，将继续全力支持巴勒斯坦人民坚守自己的土地，并反对一切企图抹杀巴勒斯坦问题或损害巴勒斯坦人民合法权利的行为。