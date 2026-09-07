尼泊尔突发洪水死亡人数升至1400人 数千人失踪

阿通社加德满都2026年9月7日电 尼泊尔突发洪水造成的确认死亡人数已升至约1400人。

有关部门表示，大多数死亡病例发生在尼泊尔，共有1341人死亡；西藏的死亡人数则从31人升至43人。

有关部门还表示，目前仍有超过5000人失踪。