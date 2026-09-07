阿联酋展示2026年联合国水大会筹备工作

阿通社阿布扎比2026年9月7日电 阿联酋外交部与国家媒体管理局周一联合举行阿联酋媒体吹风会，介绍阿联酋与塞内加尔共和国合作主办2026年联合国水事会议的筹备情况。会议将于12月8日至10日举行。

此次会议体现了阿联酋加强水安全、推动全球制定切实可行且可持续的水资源管理方案，以及确保人人享有清洁水和环境卫生服务的承诺。

国家媒体管理局主办此次媒体吹风会，旨在加强国家机构之间的协调，确保对重大国际倡议和活动进行全面媒体报道。吹风会还有助于巩固阿联酋作为全球对话和协作解决方案平台的作用，并推动各方关注水安全、可持续发展和气候变化等重要议题。

外交部能源与可持续事务助理部长阿卜杜拉·巴拉拉阁下出席吹风会，重点介绍阿联酋主办此次会议的重要意义、筹备工作的最新进展，以及会议在加强国际对话、加快确保人人享有清洁水和环境卫生服务方面发挥的作用。

2026年联合国水事会议重点推动将国际承诺转化为可操作的措施，并加强金融、技术和创新的融合，以制定水务领域的切实解决方案，同时构建能够产生可持续且可推广成效的国际伙伴关系。

巴拉拉表示，阿联酋与塞内加尔共和国合作主办2026年联合国水事会议，体现了阿联酋支持多边行动、加强全球合作应对水资源挑战的承诺。

他指出，此次会议将成为凝聚各方力量、加快把国际承诺转化为具体行动的关键契机，从而支持水资源的可持续管理。

他表示，此次会议将搭建一个汇聚各国政府、国际组织、金融机构、私营部门、专家和公民社会的平台，共同探讨加强合作、交流知识和经验，以及制定切实可行且可持续的水资源管理方案。

他重申，阿联酋致力于同国际社会持续合作，通过加快创新、采用可持续技术解决方案，确保2026年联合国水事会议成为全球气候与水务行动的真正转折点，为子孙后代守护未来。

巴拉拉强调，此次由国家媒体管理局与外交部合作举办的媒体吹风会具有重要意义。吹风会介绍了阿联酋主办会议的筹备情况、近期国际交流与磋商的成果，以及下一阶段的主要工作重点，有助于提高各界对水资源问题的认识，并支持应对这些问题的国家和国际努力。

国家媒体管理局副主席兼秘书长穆罕默德·赛义德·谢希表示，国家媒体管理局举办此次吹风会，体现了国家机构之间的战略伙伴关系和紧密协作，也体现了各方统一协调阿联酋会议筹备期间媒体和传播工作的努力，旨在提升与阿联酋地位和这一国际活动规模相适应的媒体筹备水平。

他表示，此次会议是推动水资源问题在国际议程上取得进展的重要里程碑，也将展示阿联酋通过促进国际合作、知识交流和伙伴关系，应对水资源相关挑战的方式。

他指出，国家媒体管理局正为会议提供全面媒体支持，确保国内外受众能够获取重要信息和核心讯息，并有效传播会议的重要意义及其成果。

他表示，媒体在提高公众对水资源挑战的认识，以及增强公众参与相关应对工作的意识方面发挥着关键作用。他指出，此次吹风会标志着伴随阿联酋筹备工作并持续至会议举行期间的一体化媒体宣传和公众意识提升行动正式启动。

2026年联合国水事会议旨在加快落实可持续发展目标6，即确保人人享有水和环境卫生服务并对其进行可持续管理，同时加强国际合作，共同应对全球水资源面临的日益严峻挑战。

阿联酋将在阿布扎比主办2026年联合国水事会议。会议将汇聚各国政府、国际组织、金融机构、私营部门、学术界和民间社会代表，以加强伙伴关系，加快制定应对全球水资源挑战的切实可行且可持续的解决方案。