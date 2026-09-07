SAFEEN Drydocks新增阿联酋最大浮船坞 扩大船舶维修能力

阿通社阿布扎比2026年9月7日电 Noatum Maritime旗下船舶建造和维修子公司SAFEEN Drydocks在阿布扎比扎耶德港新增一座长230米的浮船坞，进一步扩大其坞修业务。

新浮船坞旨在满足远洋商船以及钻井平台维修项目的需求，将增强SAFEEN Drydocks在船舶维修、保养和翻新方面的服务能力，同时提高客户船舶维修周转安排的灵活性。

SAFEEN Drydocks是阿布扎比港口集团与Premier Marine Engineering Services LLC成立的合资企业。目前，该公司在阿布扎比哈利法港和扎耶德港运营总面积超过17万平方米的船厂设施。

这座位于扎耶德港的新浮船坞长230米，是阿联酋最大的浮船坞，起重能力达2.1万吨，毗邻总长1000米的码头岸线。

新增浮船坞扩大了SAFEEN Drydocks可承接的船舶维修和保养项目范围，同时提高项目排期的灵活性。

扩建后的坞修基础设施还将为Noatum Maritime规模庞大的远洋船队提供维护支持，从而提高运营效率并减少停运时间。

阿布扎比港口集团海事与航运集群首席执行官阿马尔·沙伊巴船长表示，新增浮船坞是SAFEEN Drydocks持续提升能力的重要一步。他说，通过提升服务大型船舶和承接维修项目的能力，公司能够为客户提供更快捷、更灵活的维护解决方案，同时进一步提高自有船队的运营效率。

新浮船坞与Noatum Maritime近期收购的西班牙巴伦西亚加船厂形成能力互补。该船厂拥有干船坞、一条105米长的下水滑道以及一座面积22385平方米、配备先进自动化技术的工厂。

持续扩张进一步体现了Noatum Maritime投资高价值海事基础设施、并在阿联酋及其他地区拓展综合海事服务的承诺。

此举还将进一步增强SAFEEN Drydocks在阿布扎比为船东和船舶运营商提供综合船舶维修、保养和翻新解决方案方面的作用。