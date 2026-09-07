阿拉伯商会联盟秘书长：阿联酋是领先的投资典范

阿通社阿布扎比2026年9月7日电 阿拉伯商会联盟秘书长哈立德·哈纳菲博士表示，阿联酋是领先的投资典范，这得益于其建立吸引全球投资的体系的能力，以及成功将投资投向阿拉伯和国际市场。

哈纳菲在迪拜举行的2026年阿联酋国际投资峰会（AIM Congress）期间接受阿联酋通讯社采访时说，阿联酋已成功实现国内经济和海外投资多元化。

他说，阿联酋的投资已遍及包括南美洲在内的遥远地区，并称阿联酋的经验是一个强有力的投资典范。

哈纳菲表示，在当前形势下举办AIM投资峰会，并吸引如此众多的参会者、企业和国家参与，本身就是一项成就。他同时指出，来自不同国家的代表团广泛参与此次活动。

哈纳菲强调，当前是投资该地区的适宜时机。他解释说，危机过后的时期通常会为投资者带来重要机遇，因为经济体会进入重建阶段，并为未来的投资回报奠定基础。

他指出，衡量投资的重要性不仅要看其规模，还要看其投向的行业。他表示，高附加值行业以及新经济领域存在具有潜力的投资机会，尤其是数字化、人工智能、物流和供应链等领域。

哈纳菲说，全球供应链面临的挑战也为阿拉伯地区带来机遇。过去几十年依赖长供应链的模式正转向更短的供应链，从而为阿拉伯国家之间的经济合作创造更大空间。

他预计，鉴于当前地缘政治形势和供应链变化，未来一段时期阿拉伯国家间贸易将显著增长。他指出，私营部门正日益转向地理位置更接近的市场。

谈及叙利亚，哈纳菲表示，鉴于其重建需求，以及预计来自各类组织、机构和其他实体的相关投资流入，叙利亚是未来一段时期具有潜力的市场。

他说，这些发展为世界各地私营企业进入叙利亚市场提供了机会。

哈纳菲补充说，目前已有大量活动投向叙利亚。他同时强调，叙利亚的人力资源是推动经济复苏和吸引投资的基础。