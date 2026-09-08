以色列空袭黎巴嫩南部致12人死亡

以色列空袭黎巴嫩南部致12人死亡

阿通社贝鲁特2026年9月8日电 黎巴嫩卫生部表示，以色列对黎巴嫩南部一个村庄发动空袭，造成至少12人死亡、10人受伤。

黎巴嫩卫生部称，过去三天，以色列在黎巴嫩南部发动的袭击已造成至少27人死亡。