油价继续上涨 布伦特原油升至每桶97.34美元

油价继续上涨 布伦特原油升至每桶97.34美元

阿通社新加坡2026年9月8日电 受供应担忧加剧推动，布伦特原油期货价格升至每桶97.34美元。

布伦特原油价格上涨0.35%，报每桶97.34美元，创7月下旬以来最高水平；美国西得克萨斯中质原油价格上涨1.26%，报每桶92.63美元。