阿联酋驻德国大使：总统访德国是阿德关系重要里程碑

阿通社柏林2026年9月9日电 阿联酋驻德意志联邦共和国大使艾哈迈德·阿塔尔表示，阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对德国进行国事访问，是阿联酋与德国关系发展的重要里程碑，并为进一步加强和提升双边合作开辟广阔空间。

阿塔尔表示，自1972年以来，阿联酋与德国持续发展伙伴关系，两国关系逐年深化。2004年签署战略伙伴关系协议是双方关系发展的重要里程碑，为两国合作建立了更加广泛的框架。此后，双方采取了一系列重要举措，进一步巩固双边关系。

他说，有关数据体现了两国经济关系的深度。2025年，两国非石油贸易额达到155.6亿美元，较2024年增长14.6%。

阿塔尔指出，两国伙伴关系并不局限于贸易。阿联酋和德国正日益聚焦塑造未来经济格局的领域，包括人工智能、先进技术、清洁能源、氢能、先进制造业、数字基础设施和物流。

他说，德国拥有领先的工业、技术和研究专长，而阿联酋则具备先进的投资生态系统和基础设施，并拥有连接亚洲、欧洲和非洲的战略地理位置。这种优势互补将为新的投资和创新项目创造机遇，同时为两国初创企业、企业家和青年人才提供更加广阔的发展空间。

他指出，此次访问体现了双方发展伙伴关系的共同意愿，旨在将合作机遇转化为建设性项目和倡议，并创造服务两国及两国人民利益的新机遇，为更加繁荣的未来铺平道路。

在能源领域，双方在可再生能源、氢能和气候技术等领域的合作前景不断扩大，有助于保障能源安全，同时加快向更加可持续的未来转型。

他强调，这一伙伴关系不仅着眼于已经取得的成果，更着眼于未来能够取得的成就。他说：“事实上，阿联酋与德国之间的伙伴关系建立在信任和优势互补的基础上，并以两国及两国友好人民的繁荣未来为共同方向。”