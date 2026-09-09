沙迦经发局结束参加2026年AIM投资峰会

阿通社沙迦2026年9月9日电 沙迦经济发展局结束参加2026年AIM投资峰会。本届峰会吸引来自191个国家的逾2.5万人参加。

峰会期间，沙迦经济发展局重点展示了沙迦的主要经济优势以及酋长国重点领域的投资机遇。

来自世界各地的投资者、决策者、政府官员以及经济和投资机构代表齐聚峰会，就促进投资、支持经济可持续增长以及探讨正在重塑全球市场格局的发展趋势等议题展开讨论。

沙迦经济发展局主席哈马德·阿里·阿卜杜拉·马哈茂德表示，沙迦参加此次峰会体现了其进一步提升在全球投资版图中地位的愿景，并致力于通过灵活、具有竞争力和可持续的营商环境吸引优质投资。

他说，沙迦参加2026年AIM投资峰会体现了酋长国提升其在国际经济和投资领域影响力的努力，同时有助于展示沙迦多元化的投资机遇。

马哈茂德表示，沙迦经济发展局持续完善涵盖服务、便利措施和激励政策的一体化体系，以满足投资者需求、提升营商便利度，并支持企业扩大业务规模。

他指出，此次峰会还为沙迦经济发展局与国际投资者和经济机构直接交流提供了机会，有助于推介沙迦的竞争优势，并探索新的合作伙伴关系和投资机遇。

沙迦经济发展局参加国际经济活动，有助于推动营商环境发展、增强本地经济竞争力并支持私营部门，与沙迦可持续发展目标保持一致。