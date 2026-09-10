穆巴达拉宣布对瑞幸咖啡进行战略少数股权投资

阿通社阿布扎比-北京2026年9月10日电 总部位于阿布扎比的全球主权投资机构穆巴达拉投资公司宣布，将对瑞幸咖啡进行战略少数股权投资。本次投资由穆巴达拉携手瑞幸咖啡控股股东大钲资本共同完成，交易总规模约为10亿美元。

此次投资正值中国咖啡市场持续扩大，越来越多消费者开始饮用现磨咖啡，现有咖啡消费者的饮用频率也在提高。

穆巴达拉投资公司亚洲区负责人穆罕默德·阿布达尔表示，我们持续看好中国消费领域的长期投资机会瑞幸咖啡打造了差异化的科技驱动业务模式数字化能力贯穿用户运营、产品研发与门店管理。在此基础上，规模优势与快速产品创新使瑞幸能够敏锐把握消费趋势，及时响应需求变化。他说，依托与大钲资本多年的合作关系，我们期待与瑞幸咖啡管理团队紧密协作共同支持公司在中国和国际市场迈入新的增长阶段。

大钲资本合伙人陈伟豪表示，非常欢迎穆巴达拉成为瑞幸咖啡的投资方。我们相信，穆巴达拉的行业积累与全球视野及资源网络，将助力瑞幸咖啡持续创新与长期发展。

瑞幸咖啡成立于2017年，已成长为中国领先的连锁咖啡品牌之一。公司以科技驱动的零售模式为核心，将广泛的门店网络与数字化运营管理、持续的产品创新和一体化供应链能力相结合，为顾客提供高品质、高性价比、高便利性的产品和服务。

本次交易将在惯例性交割条件满足后完成。