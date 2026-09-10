阿联酋对菲律宾表示声援，并就渡轮火灾遇难者表示慰问

阿通社阿布扎比2026年9月10日电 阿拉伯联合酋长国就菲律宾共和国巴拉望省附近一艘渡轮发生火灾并造成数十人死亡和失踪，向菲律宾表示声援。

阿联酋外交部在一份声明中就这一悲剧向遇难者家属以及菲律宾共和国和菲律宾人民表示慰问和同情。