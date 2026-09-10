阿联酋总统与德国总理在国事访问期间讨论加强两国战略伙伴关系

阿通社柏林2026年9月10日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与德国总理弗里德里希·默茨阁下今日讨论了加强两国在经济、科技和文化等关键领域合作的机遇，以支持两国战略伙伴关系。

此次会见在柏林的德国联邦总理府举行，是阿联酋总统殿下对德国进行国事访问的一部分。

阿联酋总统殿下表示，阿联酋将同德国的关系视为建立在50多年合作、互信和共同利益基础上的长期战略伙伴关系。

他还表示相信，此次访问期间宣布启动的战略对话将为阿联酋与德国广泛的伙伴关系提供新的框架。

谈及将于今年年底在阿联酋举行的2026年联合国水事会议时，阿联酋总统殿下指出，德国将在会议中发挥重要作用，并赞赏德国为推进全球水资源可持续性所作的贡献。

双方表示致力于继续发展双边关系，并在近年来取得的进展基础上进一步推进合作。

双方还就共同关心的地区和国际问题进行了讨论，特别是中东局势发展。在此背景下，双方强调，推进整个地区的和平与稳定对于为发展与繁荣奠定基础具有重要意义。

谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下和德国总理默兹还强调，阿联酋与德国之间的合作以双方共同致力于为子孙后代推动建设一个更加安全、稳定和繁荣的未来为指引。

阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、工业和先进技术部长苏尔坦·本·艾哈迈德·贾比尔博士以及多名官员出席会见。