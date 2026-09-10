阿联酋计划在德国投资400亿欧元 加强长期经济伙伴关系

阿通社柏林2026年9月10日电 阿联酋宣布，计划在德国投资400亿欧元，涉及两国战略和发展重点所涵盖的多个领域。这些领域包括工业、先进技术、人工智能、数字基础设施和能源。

此次宣布是在阿联酋与德国关系发展势头不断增强的背景下作出的，正值阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下对德国进行国事访问期间。

这项投资体现了阿联酋推动建立长期经济和投资伙伴关系的方针，以及对德国工业、技术和创新能力的信心。在这400亿欧元中，100亿欧元将用于投资德国巴伐利亚州。

这项投资标志着阿联酋与德国经济伙伴关系的显著拓展，将德国先进的工业、技术和科研能力，与阿联酋的投资专长及其支持重大项目、加快项目发展的能力相结合。这将为两国企业和机构建立持久伙伴关系创造新机遇，并深化双方在有望于未来数十年推动增长和提升竞争力的领域开展合作。

与此同时，与德国开展更紧密的合作，将使阿联酋能够扩大在这一欧洲领先工业和技术经济体的投资布局，并借鉴德国在有助于发展阿联酋知识和创新驱动型经济的相关领域的专业经验。这项投资还为两国加强知识、技能和经验交流提供平台，同时增进双方共同经济利益，支持未来产业和技术发展。

这项投资的意义超越其资金价值，为建立长期战略伙伴关系奠定基础，将阿联酋的投资专长与德国的工业、技术和创新优势相结合，强化两国作为合作伙伴在塑造面向未来的产业、支持经济可持续增长方面的作用。