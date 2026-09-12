阿联酋搜救队在尼泊尔找到10名失踪人员

阿通社加德满都2026年9月12日电 作为阿联酋支持人道主义响应和搜救行动努力的一部分，阿联酋搜救队继续在尼泊尔洪灾受灾地区开展实地行动，并与尼泊尔有关部门和团队进行协调与合作。

该搜救队成功找到尼泊尔洪灾后报告失踪的10人，使其自任务启动以来找到的失踪人员总数增至18人。搜寻行动主要集中在拉苏瓦、特里舒利河周边地区及邻近受灾地点。

该搜救队继续利用先进设备和技术以及无人机开展搜寻行动，同时进行空中勘测和三维测绘，从而有助于确定目标地点，并加快寻找失踪人员的工作。

在开展实地行动的同时，阿联酋第5架人道主义援助飞机抵达尼泊尔，机上载有支持搜救工作的设备和物资。

这批物资包括救援艇、无人机、电力设备和装置，以及技术和后勤设备。这些物资将移交给尼泊尔搜救队，以增强其能力并支持其在受灾地区开展行动。

阿联酋救援行动负责人哈穆德·阿法里表示，阿联酋团队继续与尼泊尔有关部门并肩开展工作。他强调，搜救行动正根据实地工作重点和相关信息推进。

他补充说，阿方还向尼泊尔团队提供设备和基本物资，以增强其继续开展搜寻行动并抵达受灾地区的能力。

阿法里表示，这些努力体现了阿联酋长期坚持的方针，即迅速应对灾害、支持受灾国家和社区，并提供减轻灾害影响所需的人道主义、救济和技术援助。