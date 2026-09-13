第35届阿布扎比国际书展开幕

阿通社阿布扎比2026年9月13日电 在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的赞助下，第35届阿布扎比国际书展13日在阿布扎比国家展览中心开幕。本届书展由阿布扎比阿拉伯语中心主办，将持续至9月18日，来自95个国家的参展商参展，其中7个国家首次参展。书展期间将举办1500余场文化和知识活动。

本届书展与北马其顿共和国合作，将巴尔干文化设为主宾文化。书展还将著名语言学家哈利勒·本·艾哈迈德·法拉赫迪设为“焦点人物”，并将西班牙作家米格尔·德·塞万提斯的小说《堂吉诃德》评获选为“世界之书”

书展活动包括艺术和戏剧演出，以及“诗歌之夜”、“来自阿布扎比的播客”和“下一章”等项目。此外，书展还安排了儿童和青少年项目，以及教育和专业活动。

本届书展以“翻开书页，阅读世界”为主题，进一步彰显阿布扎比致力于发挥文化、文学和阿拉伯语的作用，促进各国人民和文明之间的交流与联系。

书展还与阿联酋将2026年确定为“家庭年”相呼应，进一步强化其文化理念。丰富多样的活动将家庭置于文化体验的核心，为不同代际群体提供探索知识与创新的专属空间，使其接触书籍、阿拉伯语和阿拉伯文化遗产，从而在家庭与书籍之间建立持久联系。