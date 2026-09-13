泽尤迪：阿联酋与金砖国家贸易增长28.5%

阿通社新德里2026年9月13日电 阿联酋外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士表示，由阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下率领代表团参加在印度首都新德里举行的第18届金砖国家峰会，具有重要战略意义，体现了阿联酋在全球最重要的经济和战略平台之一上的积极和有影响力的参与。

泽尤迪当天在一份声明中表示，阿联酋参加此次峰会凸显了该国致力于加强国际合作，并支持发展与和平努力。

他透露，去年阿联酋与金砖国家之间的非石油贸易额超过3120亿美元，占阿联酋非石油贸易总额的30%以上，较上一年增长28.5%。

泽尤迪赞扬印度在峰会组织和主办方面取得的成功和展现出的高水平，并高度评价会议发布的《新德里宣言》。他表示，该宣言体现了金砖国家的优先事项和面向未来的宏伟愿景。

他指出，此次峰会议程内容广泛，涵盖经济、科技、社会、文化和政治等多个领域。

泽尤迪还强调了峰会期间双边讨论及相关议题的重要性，并指出，不断增长的贸易指标反映出阿联酋与金砖国家未来经济合作具有广阔前景。金砖国家拥有庞大市场、年轻人口、快速增长的经济体以及先进的工业基础。

他强调，技术和创新在金砖国家经济中发挥着关键作用，并指出，技术应用快速发展以及大型企业不断壮大，为分享经验和加强面向未来领域的双边合作提供了广阔机遇。

泽尤迪表示，阿联酋高度重视充分利用峰会讨论成果，推动贸易便利化，并扩大自由贸易协定和全面经济伙伴关系协定的覆盖范围。

他解释说，在正式加入金砖国家之前，阿联酋已经着手加强此类伙伴关系，这是其推动经济多元化并为阿联酋私营部门开拓新市场战略愿景的一部分。

泽尤迪最后强调，阿联酋此次高层参与体现了该国坚定支持多边主义、加强对话和国际伙伴关系，并为发展挑战提供务实解决方案的方针，从而推动全球实现可持续增长与繁荣。