扎耶德国际机场获IBCCES认证自闭症中心称号

阿通社阿布扎比2026年9月14日电 扎耶德国际机场获得国际认证与继续教育标准委员会(IBCCES) 授予的“认证自闭症中心”称号。

这一认可彰显了阿布扎比机场持续致力于卓越运营、包容性设计，以及为所有旅客提供以尊严、信心和关怀为基础的旅客体验。

此次获得“认证自闭症中心”称号，是在依据IBCCES全球认可标准开展全面现场评估和循证培训后取得的。

相关项目对航站楼内面向旅客的环境、服务流程和运营接触点进行评估，使机场团队掌握必要的工具、沟通方式和专业能力，从而能够持续、专业地为自闭症旅客和感觉敏感旅客提供支持。

阿布扎比机场首席运营官约尔格·奥珀曼表示，我们很自豪获得IBCCES认证，成为获认可的‘认证自闭症中心’。这一里程碑进一步强化了我们对包容性和卓越旅客体验的承诺。确保包括自闭症人士及其家人在内的所有旅客都感受到欢迎、支持和理解，始终是阿布扎比机场打造真正无障碍环境愿景的核心。”

国际认证与继续教育标准委员会董事会主席兼首席执行官迈伦·平科姆表示，机场塑造着人们对一个目的地的第一印象和最后印象。通过现场评估和全面培训，扎耶德国际机场展现了在营造让自闭症旅客和感觉敏感旅客获得理解、尊重和支持的环境方面的引领作用。这项认证也体现了其对责任、质量，以及通过包容性服务和设计建立长期机构价值的承诺。

扎耶德国际机场提供一系列自闭症及感官友好型服务，旨在提升旅客整个出行过程中的平静感、可预期性和便利性。其中包括配备互动设施和柔和照明的专用感官空间，帮助调节感觉输入；以及“隐性残障向日葵”挂绳，帮助旅客以不引人注意的方式提出需要更多时间或额外协助的请求。

这些举措得到经过培训的专业团队支持，相关团队提供个性化且尊重旅客的服务，有助于减少出行过程中的障碍、改善旅客通行，并提升所有旅客的整体旅行体验。

国际认证与继续教育标准委员会是全球领先的自闭症和神经多样性培训与认证机构。作为唯一获授权提供这些项目的认证机构，该委员会由专业领域专家和自闭症人士提供培训，并提供长期支持、现场评估以及认证续期要求，以确保产生持久影响。