阿联酋总统会见阿尔巴尼亚总统

阿通社阿布扎比2026年9月14日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下今日会见正在阿联酋进行工作访问的阿尔巴尼亚共和国总统巴伊拉姆·贝加伊阁下。

谢赫穆罕默德殿下对阿尔巴尼亚总统表示欢迎，并希望此次访问有助于加强阿联酋与阿尔巴尼亚关系，拓展两国之间的建设性合作。

谢赫穆罕默德殿下同贝加伊总统讨论了双边关系，特别是经济、贸易、可再生能源、技术和基础设施领域的合作。双方重点讨论了推动实现共同利益以及促进两国人民繁荣与福祉。

双方重申，致力于进一步加强阿联酋与阿尔巴尼亚关系，扩大两国发展伙伴关系，以支持可持续经济增长。

会见还讨论了将于12月由阿联酋主办的2026年联合国水事会议，以及两国对可持续发展的承诺，特别是在应对水资源相关挑战方面的承诺。双方强调了继续在国际论坛开展合作的重要性。

谢赫穆罕默德殿下同阿尔巴尼亚总统还讨论了若干地区和国际问题，强调应重视在地区和国际层面加强安全、稳定与和平的努力，并为所有人建设一个更加繁荣的未来作出贡献。

会见期间，巴伊拉姆·贝加伊总统阁下向谢赫穆罕默德殿下授予“最高雄鹰勋章”大星级；这是由阿尔巴尼亚总统授予的阿尔巴尼亚最高国家勋章。授予该勋章旨在表彰谢赫穆罕默德殿下在加强阿联酋与阿尔巴尼亚关系并推动两国关系在各领域发展方面所发挥的作用，同时体现阿尔巴尼亚对这些关系的重视。

谢赫穆罕默德殿下向贝加伊总统表示感谢，并重申致力于在双边关系已取得进展的基础上继续推进两国关系，以造福两国人民。

出席会见的有阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬、若干部长和官员，以及阿尔巴尼亚总统随行代表团。