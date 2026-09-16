一箭9星 引力一号遥三运载火箭发射成功

阿通社上海2026年9月16日电 据新华社报道，9月16日6时00分，中国太原卫星发射中心在上海东部海域使用引力一号遥三运载火箭，将搭载的千帆极轨26组卫星及EUHT技术试验卫星共9颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。