平陆运河通航 中国建成西南地区通往东盟新通道

阿通社北京2026年9月16日电 据新华社报道，中国一条新的运河——平陆运河16日建成通航，将直接开辟广西及中国西南地区运距最短、最经济、最便捷的通往东盟地区的通道。

当日，“南宁港—越南芹苴港”江海直达外贸航线和“南宁港—洋浦港”江海直达货运航线开启首航。

平陆运河于2022年8月28日开工建设，是新中国成立以来第一条国家层面统筹建设的“通江达海”运河工程，按内河Ⅰ级航道标准建设，可通航5000吨级船舶。

这条投资700多亿元、全长134.2公里的运河，北起广西南宁横州市平塘江口，经钦州灵山县陆屋镇，沿钦江进入北部湾。

北部湾是中国西南腹地距离最近的出海口，拥有天然深水港湾。长期以来，由于缺乏江海直连的纵向水运通道，西南货物出口东南亚需向东绕道出海。

江海直达船可全程不换船、不中转，从内河港口直通中国沿海港口和东盟国家主要港口。中国西南地区与东盟之间增加了一条货物双向流动的水运通道，有利于促进两大市场之间的经贸往来。

广西平陆运河建设有限公司总工程师潘剑介绍，平陆运河通航，将使中国西南腹地和东盟之间货运较传统路径缩短内河航程560公里以上，综合物流成本降低18%至30%。

平陆运河全线共有企石、马道、青年三大枢纽，创下多项“世界之最”。马道枢纽是世界落差最高的省水船闸和世界规模最大的内河省水船闸；马道枢纽和企石枢纽阀门启闭速度世界最快，每个重达70吨的工作阀门开门仅需1分钟，关门只要30秒。

平陆运河沿途有104座桥梁，其中27座为跨运河主桥，还有为野生动物通行的动物通道桥。

100多年前，孙中山先生在《建国方略》中设想以钦州为重要出海口。新中国成立后，围绕建设平陆运河的研讨、勘察曾多次展开。进入新时代，平陆运河被纳入《西部陆海新通道总体规划》《国家综合立体交通网规划纲要》等国家重大规划，百年设想一步步走向现实。

此间专家表示，平陆运河向南通江海、向北接欧亚，与中欧班列、铁海联运有机衔接，为促进中国－东盟合作、深化区域协调、扩大对外开放提供有力支撑。

中国运河建设历史悠久，平陆运河翻开了中国运河建设新页。