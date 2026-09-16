中国女企业家考察阿联酋商业机会

阿通社阿布扎比2026年9月16日电 一个由15名中华人民共和国杰出女企业家组成的高级别经济代表团开始对阿拉伯联合酋长国进行为期两周的正式访问。代表团成员所代表的企业和商业集团年营收约为48.5亿元人民币。

此次访问由阿联酋妇女联合会与阿联酋驻北京大使馆联合组织，是一项覆盖阿联酋多个酋长国的广泛投资计划的组成部分。此次访问旨在考察商业机遇，并讨论两国女性企业家之间建立可持续经济伙伴关系的前景。

代表团所代表的企业业务涵盖多个重要领域，包括工业、贸易、酒店业、旅游业、粮食安全、生物技术、基础设施、新能源、智能照明、房地产和投资服务，以及纺织和服装行业。

阿联酋妇女联合会秘书长努拉·哈利法·苏维迪强调，接待该代表团是阿联酋妇女联合会拓展妇女国际合作领域，并进一步帮助她们对接能够产生可持续影响的经济和投资机遇所作努力的一部分。

她表示：“在此次访问期间，我们积极接待一批精选的中国女性企业家。她们所代表的企业具有重要的经济影响力和多样化的专业经验。我们的目标不仅是交流访问和专业经验，还包括建立能够发展成为伙伴关系、投资项目和合资企业的直接经济联系。

她补充说：“我们为她们提供机会，使其能够实地深入了解阿联酋的综合经济生态体系、先进基础设施、具有竞争力的营商环境，以及多个领域前景广阔的机遇。与此同时，我们还在她们与阿联酋女性企业家及商界女性之间开辟直接沟通渠道。”