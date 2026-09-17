阿联酋总统与塞内加尔总统讨论加强双边关系

阿通社阿布扎比2026年9月17日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见正在阿联酋进行工作访问的塞内加尔共和国总统巴西鲁·迪奥马耶·法耶阁下。

谢赫穆罕默德殿下对法耶总统表示欢迎，并希望此次访问有助于推进两国合作，造福两国人民。

谢赫穆罕默德殿下与法耶总统讨论了阿联酋与塞内加尔关系的各个方面，以及进一步加强两国关系的机遇，特别是在投资、经济和发展领域，以支持双方共同的发展愿景。

会见还讨论了2026年联合国水事会议。该会议将由阿联酋和塞内加尔于今年年底联合主办。两国领导人强调了双方在水问题及相关优先事项上的共同愿景，并指出这些议题对两国乃至全球发展的重要意义。

双方还就一系列共同关心的地区和国际问题交换了意见。

谢赫穆罕默德殿下强调，阿联酋致力于加强与非洲大陆各国的合作，其中包括塞内加尔。这体现了阿联酋长期以来建立有效发展伙伴关系的一贯方针，旨在支持共同进步与繁荣。

阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿布扎比酋长达夫拉地区代表谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；谢赫哈米德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅发展事务及烈士家属副主任谢赫齐亚布·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；宽容与共存部长谢赫纳哈扬·本·穆巴拉克·阿勒纳哈扬；阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬；以及多位谢赫、部长和官员出席会见。