阿联酋第六架援尼救灾飞机抵达 累计运送援助物资245吨

阿通社加德满都2026年9月17日电 阿联酋第六架人道主义援助飞机于周四抵达尼泊尔，运载25吨食品包和衣物，使通过阿联酋空中桥梁运送的援助物资总量达到245吨，用于援助遭受洪灾和山体滑坡影响的民众。

阿联酋大使阿卜杜拉·赛义德·沙姆西到场迎接这架飞机。

这批物资是阿联酋持续开展的人道主义援助工作的一部分，旨在向受灾家庭提供基本生活物资，并支持尼泊尔应对灾害造成的影响。

在这架飞机抵达之际，阿联酋搜救队完成任务后，计划于周四离开尼泊尔。其任务包括在受灾地区开展搜索行动、技术勘查和空中勘查。

搜救队与尼泊尔有关部门协调开展工作，并协助找到18名失踪人员。

沙姆西还到场为搜救和救援队伍送行。

阿联酋救援行动负责人哈穆德·阿法里表示，第六架援助飞机抵达，体现了阿联酋继续支持尼泊尔人民、满足受灾民众需求的承诺。

他说，搜救队已完成任务，将于周四离境；阿联酋人道主义援助队将继续留在当地，与尼泊尔有关部门协调，继续提供援助并实施早期恢复计划。

阿法里表示，下一阶段将重点实施早期恢复计划，包括协助修建桥梁、为流离失所家庭提供住房，以及支持恢复基本服务和民众生计。

这些工作旨在与尼泊尔有关部门协调，根据当地的优先事项和实际需求，帮助受灾地区恢复正常生活。

这些努力体现了阿联酋支持受灾民众，并在紧急响应和恢复阶段持续向他们提供支持的做法。