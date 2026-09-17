2026年阿拉伯旅游展吸引来自115个以上国家的旅游买家

阿通社迪拜2026年9月17日电 2026年阿拉伯旅游展吸引全球旅游业界齐聚迪拜，来自115个以上国家的旅游买家参加了在迪拜世界贸易中心举行的为期四天的展会。

第33届展会设有55个以上旅游目的地展台，汇聚了来自地区及国际市场的旅游主管部门、航空公司、交通服务商、酒店品牌、科技企业，以及高级管理人员和采购专业人士。

迪拜旅游和商业推广局首席执行官伊萨姆·卡齐姆表示，2026年阿拉伯旅游展为旅游业加强伙伴关系、交流专业经验和探索新的合作机会提供了重要的全球平台。

他补充说，各方踊跃参与，反映出业界对迪拜作为安全、互联互通且交通便利的全球旅游目的地持续抱有信心，也有助于迪拜旅游业长期增长和竞争力提升。

2026年阿拉伯旅游展期间，航空、铁路、酒店业和科技领域公布了多项重大公告。

展会期间，阿联酋首个统一的国家旅游品牌“Visit UAE”正式推出，旨在将阿联酋定位为一个一体化旅游目的地。同时推出的还有“UAE Grand Tour”在线平台，游客可通过该平台沿一条连贯线路游览七个酋长国。

阿联酋航空签署了11份谅解备忘录，加强与地区及国际范围内七个目的地在技术、营销、产品、旅游套餐和旅客体验方面的合作。

罗塔纳酒店集团公布了涵盖40家酒店的开发计划，客房总数超过8,300间，其中包括位于沙特阿拉伯的10个项目。

阿提哈德航空与阿提哈德铁路公司签署谅解备忘录，探索一体化空铁联运出行体验，方便游客和居民前往阿联酋各地。

万事达卡与Trip.com还通过与Network International合作开发的TripGenie，展示了人工智能驱动的预订体验。

由阿拉伯航空集团、Nesma集团和KUN控股公司组成的联合体宣布，一家新航空公司将于9月20日在沙特阿拉伯开始运营，开通连接达曼与利雅得、麦地那和吉达的航线。

RX Global阿联酋区域展会业务总监丹妮尔·柯蒂斯表示，中东及国际市场踊跃参与本届展会。随着同期同地举办的ATM旅游科技展首次亮相，科技展区面积扩大至原来的两倍。

2026年阿拉伯旅游展还推出了更新的品牌形象，体现了其正突破传统展会形式，向连接全球旅游业界的全年交流平台发展。

下一届阿拉伯旅游展将于2027年5月3日至6日在迪拜世界贸易中心举行。