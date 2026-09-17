华为在GISEC Global展示“嵌入式智能”愿景

阿通社迪拜2026年9月17日电 华为作为首席战略合作伙伴，参加在迪拜世博城举行的“GISEC Global 2026”活动，展示其嵌入式智能和内置智能愿景，以及覆盖云计算、计算、网络和数据的一体化安全解决方案，以支持关键行业的安全数字化转型。

华为正在展示其人工智能驱动的Xinghe AI Unified SASE解决方案，该方案对未知威胁的检测率最高可达95%；同时还展示HiSec NG-SIEM，该解决方案可帮助机构关联攻击链、减少不必要的告警，并实现事件响应自动化，将响应时间缩短至数分钟。

华为阿联酋首席安全官阿卜杜勒阿齐兹·努艾米还参加一场专题讨论，讨论全球网络安全人才缺口，以及政府、科技企业和学术机构在培养下一代网络安全专业人才方面所发挥的作用。

努艾米在接受阿联酋通讯社采访时表示，GISEC Global提供了一个战略平台，汇聚政府机构、科技领域领军人士和国际专家，交流专业知识和经验，并建立能够应对快速演变的网络威胁的合作伙伴关系。

他表示，这体现了阿联酋在建设安全、有韧性且由创新驱动的数字经济方面的引领地位。

努艾米强调，网络安全韧性不能仅依靠技术来构建，还需要对人才进行投入，并培养跟上快速变化的攻击与防御技术所需的实践技能。

他表示，因此，政府、科技企业和大学之间的合作对于扩大人才储备以及提供实践培训、专业认证和清晰的网络安全职业发展路径至关重要。

华为此次参与还聚焦于从设计阶段起将安全与韧性融入系统，利用人工智能加强网络安全，同时保障人工智能系统本身的安全。

努艾米表示，这一做法支持安全数字化转型，并增强关键数字基础设施的韧性。

他补充说：“这一承诺体现在华为持续开展的研发投资中。2025年，研发投资约达275亿美元，相当于营收的21.8%。我们还将约5%的研发投资用于网络安全和隐私保护，过去10年累计约100亿美元，同时有超过3800名专业人员从事这一领域的工作。