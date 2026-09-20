阿联酋智能喂食器处理1500万张图像监测野生动物进食情况

阿通社迪拜2026年9月21日电 阿联酋研发的一款智能野生动物喂食器利用人工智能，识别动物、监测其数量和饲料消耗情况，并根据实时数据自动调节投喂量。

这款名为“Mghzlan智能喂食器”的设备由Dub Dev Technology公司研发，融合计算机视觉、物联网技术和太阳能，可对野生动物投喂和监测工作进行远程管理。

该系统每年处理超过1500万张图像。现场监测数据显示，在大多数情况下，动物分类识别置信度达到80%至97%。该系统1年内已投放超过50吨饲料，并已在3个以上国家部署。

当动物接近喂食器时，昼夜摄像头可识别其物种和数量，并记录其到达时间。

该系统还可监测饲料消耗量和剩余库存，并提供相关数据，使各地点能够根据实际需求调整投喂量。

Dub Dev Technology公司经理阿里·哈勒凡·加兹·法拉西在接受阿联酋通讯社采访时表示，该设备能够按照预设时间自动投放经过计算的饲料量，从而减少每日人工到场的需要，并降低对野生动物不必要的干扰。

他说，包括物种识别算法、数据平台和控制面板在内的人工智能和计算机视觉系统，全部在阿联酋研发。

他补充说，现场测试显示，在识别瞪羚、羚羊和鸟类等物种时，系统识别置信度达到80%至97%，即使在动物密集或光线较暗的环境下也能进行识别。

该平台还可追踪动物活动规律、饲料消耗、库存水平、温度和湿度。

操作人员可远程管理多个设备，并在喂食器需要补充饲料，或系统检测到人员或车辆出现在运行地点附近时接收警报。

这项技术已在迪拜马蒙沙漠自然保护区部署。该公司还研发了鸟类喂食版本，其计算机视觉技术还可识别其他野生动物，包括阿拉伯大羚羊、羚羊和兔子。

通过在单一平台上整合野生动物、饲料和环境数据，该系统旨在提高资源利用效率，支持更加可持续的野生动物栖息地管理，同时减少不必要的人工干预。