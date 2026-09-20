阿联酋运动员继续征战爱知·名古屋亚运会

阿通社名古屋2026年9月20日电 阿联酋运动员继续参加在日本举行的第20届亚洲运动会——2026年爱知·名古屋亚运会，参加射击、自行车、铁人三项、游泳和足球等项目角逐。

足球方面，阿联酋国奥队在B组比赛中0比0战平朝鲜队，获得本届赛事首个积分。阿联酋队将于9月23日对阵中国队，结束小组赛阶段比赛。

射击方面，法蒂玛·苏韦迪在女子气步枪项目中取得621.1分，亚斯明·特赫拉克取得614.0分，莫娜·侯萨尼取得593.4分。

自行车方面，阿卜杜拉·贾西姆在男子公路个人计时赛中以44分01秒48获得第7名；萨菲娅·赛义格在女子24.2公里公路个人计时赛中以40分50秒45获得第12名。

铁人三项方面，优素福·赫奈伊以1小时02分36秒完成男子个人铁人三项比赛。该项目共有来自21个亚洲国家的35名运动员参赛。

游泳方面，哈马德·谢希在男子100米自由泳中游出52秒84。萨利姆·加利卜在男子200米个人混合泳中以2分12秒61获得第23名；穆罕默德·亚马希在同一项目中游出2分18秒44。

阿联酋现代五项联合会主席、亚洲现代五项联合会副主席胡达·马特鲁希表示，阿联酋首次参加亚运会现代五项比赛具有历史性意义，标志着这一运动项目在阿联酋开启新的篇章。

她表示，阿卜杜拉·阿卜杜勒拉赫曼能够参赛，是多年来发展这一运动、扩大参与基础以及培养运动员参加洲际和国际比赛工作的成果。

马特鲁希补充说，阿卜杜勒拉赫曼首次亮相亚运会是其职业生涯中的重要一步，并可能激励新一代阿联酋运动员。

阿联酋现代五项队教练穆罕默德·赛义德表示，阿卜杜勒拉赫曼取得了明显进步，尤其是在游泳和障碍项目方面，同时通过参加洲际和国际比赛积累了宝贵经验。

阿联酋铁人三项队教练穆赫辛·阿里表示，对赫奈伊的备战是一个长期战略项目的一部分，目标是培养一名能够在最高水平赛事中竞争的运动员。

他指出，现年22岁的赫奈伊是参赛选手中年龄较小的运动员之一。其培养第一阶段重点放在游泳项目，并创造了10分10秒的阿联酋新纪录。

当前阶段重点提高其自行车项目表现，并与日本教练根塔·内田合作。阿里表示，要达到既定目标水平，预计还需要约2年的培养和提升。

爱知·名古屋亚运会将持续至10月4日，共有来自45个国家的超过11000名运动员以及约6000名教练和官员参加。

阿联酋此次派出165名运动员，参加21个项目的比赛。

21日，萨利姆·穆罕默德·拉希德·亚马希和苏尔坦·萨利赫·穆罕默德·哈桑将参加男子气步枪项目；阿卜杜拉·阿米里、哈马德·谢希和奥马尔·哈马迪将代表阿联酋参加游泳比赛。