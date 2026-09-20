阿联酋呼吁采取包容性方式打击极端主义和仇恨言论

阿通社纽约2026年9月20日电 阿联酋国务部长哈利法·沙欣·马拉尔呼吁采取包容性方式应对极端主义与仇恨言论，通过弘扬宽容与和平共处的价值观，并赋能宗教和社区领袖、妇女、青年、民间社会和科技企业，使其在相关工作中发挥积极作用。

马拉尔在“促进宗教间和文化间对话与宽容，打击仇恨言论会议”上发表阿联酋声明。此次会议由摩洛哥王国主办，并与联合国防止灭绝种族罪行和保护责任办公室及联合国文明联盟合作举行，会议在纽约联合国大会高级别会议前夕举行。

马拉尔表示，阿联酋持续推动“宽容、和平与安全”议程。他强调，阿联酋生活和工作着来自200多个国家和地区的人士，他们身处一个尊重文化多样性的环境，并享有体面生活、就业和稳定的机会。

马拉尔还强调，阿联酋在国家和国际层面推出多项重要倡议，旨在促进宽容以及宗教间和文化间对话，其中包括《人类兄弟情谊文件》、建立亚伯拉罕家族之家，以及阿联酋参与起草联合国安理会关于宽容、和平与安全的第2686号历史性决议。该决议于2023年获得一致通过。

马拉尔说：“随着联合国改革并准备遴选新任秘书长，促进宽容和打击仇恨言论必须置于联合国工作及其领导层优先事项的核心位置。这些努力应成为预防危机、特别政治任务职责、维持和平行动以及联合国代表工作中的重要支柱。”

马拉尔最后强调，阿联酋将继续把这些努力转化为具体行动，使宽容成为为所有人建设安全、稳定和繁荣未来的基础。