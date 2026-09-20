阿联酋持续开展人道主义行动 向哥伦比亚运送援助物资

阿通社阿布扎比2026年9月20日电 阿拉伯联合酋长国和哥伦比亚共和国9月20日宣布，阿联酋为应对2026年8月10日发生在哥伦比亚境内的地震而提供的人道主义援助物资已运抵哥伦比亚。

这批物资是阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在灾害发生后数日宣布的1000万美元紧急人道主义援助的一部分。

这批援助物资包括食品、卫生用品和清洁用品。相关物资根据哥伦比亚有关主管部门在受影响的社区确定的需求进行选择，并由阿联酋从巴拉圭共和国市场采购。

阿联酋国际援助署主席塔里克·艾哈迈德·阿米里博士表示，这批物资运抵哥伦比亚，是落实阿联酋1000万美元人道主义援助承诺的重要一步。

他重申阿联酋声援哥伦比亚共和国政府和人民继续推进灾后恢复并恢复稳定，并强调，随着需求从紧急救援阶段转向恢复和重建阶段，阿联酋将继续作为哥伦比亚坚定的合作伙伴。

哥伦比亚共和国外交部长奥马尔·博拉表示：“这批人道主义援助的抵达，是哥伦比亚与阿拉伯联合酋长国之间牢固友好关系和密切合作的具体体现。我谨代表哥伦比亚政府，对这一声援地震受灾社区的举措表示衷心感谢。”

两国政府认为，这批援助物资是履行地震发生后所宣布承诺的一项具体步骤，也是一个范例，说明如何将人道主义资金与地区生产和物流能力进行有效衔接，以确保援助能够更加迅速、高效地送达受灾社区。