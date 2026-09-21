阿卜杜拉·本·扎耶德率阿联酋代表团出席纽约第81届联合国大会

阿通社纽约2026年9月21日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下将率领阿拉伯联合酋长国代表团，于2026年9月22日至28日在纽约出席第81届联合国大会。

在高级别周期间，阿联酋代表团将同联合国会员国、联合国官员和国际伙伴开展交流与接触，推动应对全球挑战的解决方案，巩固国际和平与安全，并加强一个能够更加有效应对挑战的多边体系。

在地区冲突持续近7个月的背景下，阿联酋参加第81届联合国大会，体现了其对有效外交、坚守自身原则以及保持沟通渠道畅通的坚定承诺。

面对地缘政治紧张局势加剧和地区挑战，阿联酋继续巩固其作为支持安全与稳定的可信赖伙伴的地位。阿联酋对对话与局势降级的承诺始终未曾动摇，同时继续保持其战略自主，即保持经济增长、保障社会安全，并以国家利益指导决策。

在国际社会努力重建对多边机构信任之际，阿联酋赴纽约参会，其长期以来清晰而一贯的实践充分体现了坚定推动和平的方针，即坚持开展外交努力，发挥人道主义领域的引领作用，并始终坚信对话是实现持久稳定的唯一途径。

阿联酋参加第81届联合国大会的优先事项围绕3项战略目标展开：推动解决冲突、巩固全球稳定，并弘扬宽容与和平共处的价值观；支持联合国改革，提升其效率和效能，其中包括负责任地使用人工智能；以及推动气候行动和可持续水资源解决方案。

值此之际，谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下强调，阿联酋支持“联合国80周年倡议”，并支持各方为建设一个更加有效、高效、反应迅速，且有能力履行其核心职责的联合国所作的共同努力。

谢赫阿卜杜拉殿下表示：“当前，我们所在地区乃至更广泛的世界正面临前所未有的和平、安全与稳定挑战，阿联酋认为，对话、尊重国际法以及有效的多边合作比以往任何时候都更加重要。联合国大会第八十一届会议为恢复对国际法在联合国体系中作用的信心、维护《联合国宪章》原则，并推动促进和平、安全与可持续发展的务实解决方案提供了机会。”

联大高级别周期间，阿联酋代表团将参加一系列高级别会议和双边活动，推动阿联酋在国际和平与安全、联合国改革、人工智能治理、气候行动、可持续发展以及2026年联合国水大会筹备工作等方面的优先事项。2026年联合国水大会将由阿联酋与塞内加尔共和国共同主办，于12月8日至10日在阿布扎比举行。

阿联酋常驻联合国代表穆罕默德·阿布沙哈卜大使表示：“第81届联合国大会召开之际，多边主义正处于一个具有重要影响的时刻。近期事态发展进一步凸显了开展外交努力、推进对话和采取集体行动的紧迫性。”

他补充说：“在多边体系面临日益严峻的挑战和分歧之际，我们需要一个能够更加有效应对当前挑战的联合国。阿联酋将继续与合作伙伴一道努力，把对话转化为具体行动，包括支持解决冲突的努力、加强联合国体系、负责任地利用人工智能，以及推进气候行动和水安全。”

阿联酋参加高级别周的立场基于一个坚定信念，即应对全球挑战是共同责任，而实现可持续稳定有赖于在明确、共同商定的规则基础上开展有效的多边合作，并以采取共同行动的共同意愿为支撑。

出席第81届联合国大会的阿联酋代表团包括：阿联酋总统外交顾问安瓦尔·卡尔卡什博士；联邦国民议会事务部长阿卜杜·拉赫曼·本·穆罕默德·奥韦斯；国际合作事务国务部长莉姆·宾特·易卜拉欣·哈希米；工业与先进技术部长兼阿联酋气候变化事务特使苏尔坦·贾比尔博士；外贸部长萨尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士；卫生与预防部长艾哈迈德·萨耶赫；气候变化与环境部部长阿米娜・宾特・阿卜杜拉・达哈克博士；人工智能国务部长奥马尔·奥拉马；国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬；国务部长哈利法·马拉尔；国务部长拉娜·努赛贝；以及国务部长赛义德·哈杰里。