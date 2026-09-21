哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德发布决议 任命萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·侯萨尼为阿布扎比媒体办公室总干事

哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德发布决议 任命萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·侯萨尼为阿布扎比媒体办公室总干事

阿通社阿布扎比2026年9月21日电 阿布扎比王储、阿布扎比执行委员会主席谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下发布决议，任命萨乌德·阿卜杜勒阿齐兹·侯萨尼为阿布扎比媒体办公室总干事。