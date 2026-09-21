迪拜南城迎来迪奥区域配送中心

阿通社迪拜2026年9月21日电 迪拜南城日前举行迪奥中东地区新区域配送中心正式启用仪式。该中心位于EZDubai物流枢纽。

迪拜南城是一个以航空、物流和房地产为重点的大型城市总体开发项目。新设施的启用进一步巩固该区域作为国际领先企业在迪拜寻求先进物流和供应链解决方案首选目的地的地位。

迪拜航空城公司和迪拜南城执行主席哈利法·扎芬、迪拜南城集团首席执行官纳比勒·坎迪、EZDubai物流枢纽首席执行官穆赫辛·艾哈迈德、迪奥中东区总裁皮埃尔·德·梅格雷、迪奥全球供应链与物流总监安妮·博尔德、迪奥中东供应链与物流负责人埃默里克·茹森，以及双方其他高级官员出席启用仪式。

该设施占地7200平方米，分为2层，旨在支持迪奥在中东地区的业务。该中心负责管理库存、订单履行和精品店补货，同时支持迪奥在阿联酋不断增长的电子商务业务。

通过将库存部署在更靠近区域市场的位置，新的区域配送中心将提升产品供应能力，并加快迪奥精品店网络的补货速度，从而提高对客户需求的响应能力，并提供更加顺畅和一致的客户体验。

迪拜南城集团首席执行官纳比勒·坎迪表示，我们很高兴在迪拜南城启用迪奥新的区域配送中心，并欢迎又一个全球知名品牌加入我们不断发展的物流生态系统。

他说，迪奥区域配送中心的设立反映了国际企业继续对迪拜作为其区域业务战略基地所抱有的信心。

坎迪表示，迪拜南城的职责是提供一个一体化、高效的营商环境，帮助企业优化供应链、加强与主要市场的互联互通，并支持企业长期发展。

该设施在设计上还将可持续发展置于运营核心，并已获得LEED金级认证。

迪奥设施和供应链团队正在实施一系列旨在减少物流活动环境足迹的措施，包括优化运输流线、在包装中取消一次性塑料，以及在条件允许的情况下增加海运的使用。