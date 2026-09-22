阿卜杜拉·本·扎耶德在第81届联合国大会期间会见多国外长及高级官员

阿通社纽约2026年9月22日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在纽约分别会见了多名出席第81届联合国大会的外长。

谢赫阿卜杜拉殿下分别会见了兄弟的大韩民国韩国外交部长赵显、斯洛伐克共和国外交和欧盟事务部部长尤拉伊·布拉纳尔、塞浦路斯共和国外交部长康斯坦丁诺斯·孔波斯、帕劳共和国外交国务部长古斯塔夫·艾塔洛、哥斯达黎加共和国外交和宗教事务部长曼努埃尔·托瓦尔·里韦拉、

科索沃共和国第一副总理兼外交部长格利亚克·孔尤夫卡、加拿大外交部长阿妮塔·阿南德、秘鲁共和国外交部长埃斯帕、智利共和国外交部长弗朗西斯科·佩雷斯·麦肯纳、多民族玻利维亚国外交部长埃克托尔·弗朗西斯科·万卡·古铁雷斯，以及葡萄牙共和国国务部长兼外交部长保罗·兰热尔。

会见期间，双方讨论了进一步推进双边合作与伙伴关系的途径，涉及经济、贸易、投资、文化、教育和卫生等多个领域，以及先进技术、人工智能、粮食安全、可再生能源和气候行动。

会见还讨论了联合国大会议程上的多项议题，特别是加强多边行动、支持实现国际和平与安全的努力，以及加强国际合作以应对全球性挑战。

谢赫阿卜杜拉殿下在会见中强调，阿联酋致力于与友好国家发展积极且富有成效的伙伴关系。这些伙伴关系建立在信任、相互尊重和共同利益的基础上，同时支持可持续发展、经济繁荣、安全、稳定与和平。

会见还讨论了2026年联合国水事会议的筹备工作。该会议将由阿拉伯联合酋长国和塞内加尔共和国于12月8日至10日共同主办。

谢赫阿卜杜拉殿下与各国外长还就地区与国际事态发展、当前问题以及共同关心的问题交换意见。

谢赫阿卜杜拉殿下还会见了美国联邦参议员珍妮·沙欣。双方就与阿联酋和美国战略关系有关的若干共同关心的议题，以及当前地区和国际形势发展和本地区局势进行了讨论。

国际合作事务国务部长莉姆·宾特·易卜拉欣·哈希米、工业与先进技术部长兼阿联酋气候变化事务特使苏尔坦·贾比尔博士、国务部长拉娜·努赛贝、国务部长赛义德·哈杰里、阿联酋驻美国大使优素福·奥泰巴、外交部先进科学与技术部长助理伊姆兰·沙拉夫、阿联酋网络安全委员会主席穆罕默德·哈马德·科威提博士，以及阿联酋常驻联合国代表穆罕默德·阿布沙哈卜大使出席会见。