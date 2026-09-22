F1大奖赛自2027年起将缩短比赛里程

阿通社伦敦2026年9月22日电 一级方程式委员会已同意自2027年起，将一级方程式大奖赛的比赛距离从305公里缩短至290公里。根据不同赛道，这相当于减少约2至3圈。

这一调整与新的动力单元规则和燃油流量要求相衔接。

该决定是在2026年一级方程式委员会第三次会议上作出的。会议于周一在伦敦的国际汽车联合会办公室举行，由国际汽联单座赛车总监尼古拉斯·通巴齐斯和一级方程式总裁兼首席执行官斯特凡诺·多梅尼卡利共同主持。

委员会还同意为因降雨或其他情况中断的比赛引入固定截止时间，用于确定所有竞赛活动必须结束的时间。

目前实行的3小时时限将被取消。该时限从预定比赛开始时间计算至赛事结束，并包括比赛暂停时间。不过，最长2小时的实际比赛时间将保持不变。

此举旨在在条件允许的情况下，最大限度增加车迷观看完整比赛的机会。此外，规则还将提高对受中断自由练习赛延长时间的灵活性。

自2027年起，变速箱认证要求也将取消，从而给予制造商更大的研发自由度。委员会还同意对2027年运动规则和技术规则进行若干小幅技术修订。

一级方程式委员会批准的所有规则修订，在正式生效前仍须获得国际汽联世界汽车运动理事会的最终批准。